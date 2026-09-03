Минздрав планирует сохранить прямой прием детей у педиатров
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Минздрав намерен сохранить самостоятельные педиатрические участки в поликлиниках, где есть необходимые специалисты. Это значит, что родители смогут по-прежнему обращаться с ребенком напрямую к педиатру по месту прикрепления, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.
При этом от врачей общей практики отказываться не планируют. Медорганизации смогут выбирать схему работы в зависимости от числа педиатров и потребностей прикрепленного населения.
Педиатр будет сопровождать ребенка с раннего возраста, проводить профилактические осмотры, оценивать физическое и психомоторное развитие, выявлять заболевания и при необходимости направлять к профильным специалистам.
Одновременно Минздрав наращивает подготовку детских врачей. В 2026 году подготовили 123 педиатра, в 2027 году ожидается выпуск еще 91 специалиста. На 2026-2027 учебный год выделено 113 государственных грантов по специальности «Педиатрия».
Сама сеть детской помощи в поликлиниках уже расширяется. С июня 2025 года по месту жительства открывают педиатрические отделения. За последний год появилось 366 таких отделений.
Расчет сделан на то, чтобы ребенок находился под наблюдением с рождения, а возможные нарушения развития выявлялись раньше. Педиатры при этом будут работать вместе с врачами общей практики и профильными специалистами.
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