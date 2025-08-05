На заседании Правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила о положительной динамике в снижении материнской и младенческой смертности в Казахстане, передаёт корреспондент BAQ.KZ. По её словам, благодаря комплексу принятых мер в рамках развития службы охраны здоровья матери и ребёнка, в первом полугодии 2025 года показатели снизились на 10% и 26% соответственно.

"Благодаря внедрению рекомендаций ВОЗ и ЮНИСЕФ по регионализации перинатальной помощи и эффективных технологий принципов безопасного материнства, принятые меры позволили в 2024 году снизить показатели материнской смертности на 12%, младенческой смертности на 11%, а по итогам 6 месяцев текущего года показатель материнской смертности снизился на 10%, младенческой смертности – на 26%", - сказала министр.

По словам Альназаровой, данные показатели были достигнуты в результате принятых Министерством системных мер.

Так, в стране внедрены новые подходы оказания медицинской помощи матерям и детям с учетом международных требований, актуализируются стандарты, клинические протоколы.

С 1 июня 2024 года увеличены тарифы на роды, акушерские операции, выхаживание маловесных новорожденных и педиатрическим профилям. Например, кесарево сечение со значительными по тяжести диагнозами увеличен от 323 тысяч тенге до 440 тысяч тенге.

Дополнительно на эти цели выделены 20 миллиардов тенге, что позволило снизить кредиторскую задолженность и возместить реальные затраты медорганизаций, улучшить доступ к дорогостоящим препаратам, удержать опытных кадров;

Внедрены новые подходы борьбы с послеродовыми кровотечениями, в текущем году на 20% увеличились органосохраняющие операции.

Меры по оказанию своевременной помощи по линии медицинской авиации позволили спасти 96% женщин и детей.

С прошлого года оснащение организаций родовспоможения и детства улучшилось до 87% (85%), износ медтехники снизился до 37% (40%).