Минздрав пояснил, хватает ли медсестрам их зарплаты
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В кулуарах Мажилиса журналисты задали вице-министру здравоохранения Ержану Нурлыбаеву вопрос о том, насколько сегодня возможно прожить на зарплату медсестры, которая, по словам самих работников, составляет около 180 тысяч тенге, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В ответ чиновник сообщил, что средняя заработная плата у медицинских сестер действительно варьируется в пределах от 150 до 180 тысяч тенге и зависит от нескольких факторов.
"На размер заработной платы влияет стаж, категория медицинской сестры, а также структура, в которой она работает. Есть еще один показатель – психоэмоциональный коэффициент. Он также оказывает влияние на итоговую сумму", – отметил Нурлыбаев.
По его словам, в прошлом году доходы медицинских работников были увеличены. Тем не менее конкретного ответа на вопрос, достаточно ли этих денег для жизни, представитель Минздрава не дал.
Самое читаемое
- Клубничная Луна взойдёт над Казахстаном 11 июня
- В Казахстане начали контролировать осужденных через смартфон
- В Казахстане фиксируют рекордное снижение смертности от рака
- "Это не одеяло, а общий дастархан": экономист призвал перестать сравнивать Казахстан с соседями
- В Астане задержан поставщик сим-карт для международных мошенников