В кулуарах Мажилиса журналисты задали вице-министру здравоохранения Ержану Нурлыбаеву вопрос о том, насколько сегодня возможно прожить на зарплату медсестры, которая, по словам самих работников, составляет около 180 тысяч тенге, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В ответ чиновник сообщил, что средняя заработная плата у медицинских сестер действительно варьируется в пределах от 150 до 180 тысяч тенге и зависит от нескольких факторов.

"На размер заработной платы влияет стаж, категория медицинской сестры, а также структура, в которой она работает. Есть еще один показатель – психоэмоциональный коэффициент. Он также оказывает влияние на итоговую сумму", – отметил Нурлыбаев.

По его словам, в прошлом году доходы медицинских работников были увеличены. Тем не менее конкретного ответа на вопрос, достаточно ли этих денег для жизни, представитель Минздрава не дал.