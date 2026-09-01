В Казахстане из медицинских информационных систем исключили 400 тыс. неактуальных карт пациентов. По данным Минздрава, это помогло предотвратить необоснованные расходы на медицинскую помощь и лекарства на 31 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Проверка теперь охватывает всю цепочку от обращения пациента до оплаты клинике.

Единое хранилище собирает данные в одном месте. Цифровая идентификация подтверждает факт обращения и помогает отсекать приписки. Форматно-логический контроль проверяет сведения до их сохранения, а система оплаты сверяет объем и качество оказанной помощи.

После перехода на такой контроль выявляемость дефектов при оплате выросла в 3,5 раза.

Необоснованное потребление услуг сократилось на 7,1%. В деньгах это около 7 млрд тенге. Еще на 10,6 млрд тенге нашли завышения.

Отдельно проверили неактивных получателей подушевого финансирования. По этому направлению эффект составил 3,2 млрд тенге.

Риск-ориентированный надзор через цифровую систему управления ресурсами вывел еще на одну проблему. Около 40 организаций работали без действующей лицензии. Деятельность пяти из них приостановили.

Проверка затронула и медработников. Система впервые выявила более 2 тыс. специалистов с истекшими сертификатами. Свыше 50 человек отстранили от работы.

В Минздраве рассчитывают, что единый цифровой контур жестче свяжет финансирование с реально оказанной пациенту помощью. Логика проста. Оплата должна идти за фактическим обращением и лечением, а не за записью в базе.