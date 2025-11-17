Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК сообщил о проведении проверки по летальному случаю мужчины 40 лет в Павлодарской области, передает BAQ.KZ.

Департамент Комитета в регионе совместно с независимыми экспертами — терапевтом, анестезиологом-реаниматологом и травматологом — проверяет все медицинские учреждения, через которые проходил пациент. Проверка осуществляется на основании постановления следственного отдела Управления полиции города Экибастуз.

В случае выявления нарушений материалы проверки будут направлены в следственный отдел для правовой оценки и принятия процессуальных решений.