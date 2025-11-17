Минздрав проверяет клиники Экибастуза после смерти пациента
Сегодня, 20:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
17Фото: Минздрав РК
Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК сообщил о проведении проверки по летальному случаю мужчины 40 лет в Павлодарской области, передает BAQ.KZ.
Департамент Комитета в регионе совместно с независимыми экспертами — терапевтом, анестезиологом-реаниматологом и травматологом — проверяет все медицинские учреждения, через которые проходил пациент. Проверка осуществляется на основании постановления следственного отдела Управления полиции города Экибастуз.
В случае выявления нарушений материалы проверки будут направлены в следственный отдел для правовой оценки и принятия процессуальных решений.
Самое читаемое
- В Костанайской области собрали рекордный за десятилетие урожай
- День работников сельского хозяйства в Казахстане: значение, люди и вызовы отрасли
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Михаил Шайдоров завоевал серебро на Гран-при в США
- Казахстанец Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира World Boxing