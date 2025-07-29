В Казахстане усиливают контроль за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), об этом рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения корреспонденту BAQ.KZ.

Ведомство отмечает, что государственная регистрация БАД в Казахстане проводится на экспертной основе в несколько этапов. При регистрации учитываются научные заключения, в том числе от Казахской академии питания, а также от научных организаций стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Дополнительно анализ опирается на протоколы аккредитованных испытательных лабораторий, включённых в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС.

Проверено 138 образцов — 23 не прошли контроль

Отметим, в 2025 году в целях мониторинга качества продукции были исследованы 138 образцов БАД. Из них 23 — то есть 16,7% — не соответствовали установленным требованиям. По данным комитета, 82,6% нарушений были связаны с неправильной маркировкой, а 17,4% — с микробиологическими показателями.

Как уточняется, 91% несоответствующих продукции приходится на БАД, ввезённые из третьих стран, ещё 8,7% — из государств-членов ЕАЭС.

Безопасность — в официальной регистрации

Комитет рекомендует гражданам приобретать БАД исключительно в аптеках, аптечных пунктах, специализированных магазинах и через официальные торговые сети — только при наличии свидетельства о государственной регистрации.

"Перед приёмом любых добавок необходимо проконсультироваться с лечащим врачом", — подчеркнули в ведомстве.

Результаты лабораторного мониторинга БАД, представленных на казахстанском рынке, подтверждают необходимость жёсткого контроля за качеством подобных продуктов.