Минздрав усиливает меры для стабильного обеспечения лекарствами и снижения цен
К концу 2026 года в стране появятся специализированные лекарственные хабы.
В Астане на базе ТОО "СК-Фармация" под председательством министра здравоохранения Акмарал Альназаровой прошло совещание, посвящённое вопросам качества и доступности лекарственного обеспечения населения, передаёт BAQ.KZ.
Ключевыми темами стали закуп лекарств и медицинских изделий, поддержка отечественных производителей, а также переговоры Единого дистрибьютора по улучшению доступности препаратов и рациональному использованию бюджетных средств.
"Особое внимание уделили вопросам логистики и созданию собственной складской инфраструктуры "СК-Фармации". Планируется, что к концу 2026 года в стране появятся специализированные лекарственные хабы. Это позволит сократить расходы на хранение и транспортировку, повысить надёжность системы снабжения и обеспечить стабильность поставок", - заверили в министерстве.
Также обсуждалось внедрение цифровых решений в работу Единого дистрибьютора. Новые технологии должны повысить прозрачность процессов, усилить контроль за логистикой и оптимизировать расходы, сделав систему снабжения лекарствами более эффективной и удобной.
Принятые меры направлены на то, чтобы пациенты своевременно получали необходимые препараты. По словам министра, реализуемые решения позволят повысить общую эффективность системы лекарственного обеспечения и укрепить роль Единого дистрибьютора в здравоохранении страны.
