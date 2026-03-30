Цены на алюминий выросли примерно на 6% после того, как Иран атаковал две производственные площадки на Ближнем Востоке, угрожая усилить перебои с поставками в регионе, на долю которого приходится значительная часть мирового производства, передает BAQ.kz со ссылкой на Bloomberg.

Так цены на Лондонской бирже металлов выросли на целых 6% до 3 492 долларов США (14 045 юаней) за тонну в начале торгов. Акции австралийских алюминиевых компаний также выросли.

Крупнейший производитель алюминия на Ближнем Востоке, Emirates Global Aluminium PJSC, заявил в субботу, что получил “значительный ущерб” на своем заводе в Абу-Даби, в то время как государственная алюминиевая компания Бахрейна заявила, что оценивает ущерб на своем предприятии.

Война на Ближнем Востоке уже привела к росту цен на алюминий, который используется в автомобилях, самолетах и солнечных батареях, поскольку плавильные заводы в регионе не могут отгружать металл или завозить сырье. Последние атаки могут усугубить ситуацию, потенциально прервав поставки на более длительный период, даже если Ормузский пролив будет вновь открыт.

Напомним, в воскресенье силы КСИР нанесли удары по двум объектам, связанным с военной и воздушно-космической промышленностью США в регионе, а именно алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне.

Бахрейн подтвердил информацию о повреждениях на заводе.