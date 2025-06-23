С 30 июня по 6 июля в Астане состоится Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин - первое в истории Казахстана рейтинговое соревнование олимпийской организации WORLD BOXING, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В турнире примут участие около 300 боксеров из 30 стран мира. Кубок мира, проходящий в несколько этапов в течение года, считается одним из ключевых рейтинговых событий. Победители в каждой весовой категории получат 300 очков, серебряные призеры — 200, бронзовые — 150 очков, что значительно влияет на мировые рейтинги спортсменов.

За две недели до начала Кубка мира в Астану начали прибывать сборные для совместных учебно-тренировочных сборов. После годичного перерыва в столице Казахстана вновь тренируются команды США и Канады, а также сборные Сербии, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Азербайджана и, конечно, Казахстана.

Среди гостей - известные спортсмены, включая бронзового призера чемпионата мира 2023 года Васили Лкадири из Франции, чемпиона мира 2021 года Робби Гонсалеса из США и серебряного призера Олимпийских игр 2024 года Билля Беннаму из Франции.

Команда Казахстана выйдет на ринг в лучшем составе, в который войдут чемпионы мира и призеры Олимпийских игр. Окончательный состав национальной сборной станет известен по итогам тренировочных сборов.

Соревнования пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Церемония открытия намечена на 30 июня в 13:00, а финальные бои состоятся 6 июля в 14:00.