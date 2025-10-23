Митинг в Тбилиси: полиция задержала около 20 протестующих
Действия протестующих нарушили общественный порядок.
В столице Грузии прошла очередная акция протеста, завершившаяся задержаниями. По данным Министерства внутренних дел страны, около 20 участников митинга в Тбилиси были привлечены к административной ответственности, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе МВД, участники акции перекрыли проезжую часть на проспекте Руставели, игнорируя неоднократные предупреждения патрульной полиции. Правоохранители отметили, что действия протестующих нарушили общественный порядок и создали помехи движению транспорта.
Отдельный инцидент произошёл с молодой женщиной, которая забралась на патрульную машину. Её задержали по статье о мелком хулиганстве.
МВД Грузии вновь призвало граждан соблюдать закон и воздержаться от противоправных действий, подчеркнув, что полиция будет пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в городе.
