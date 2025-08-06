Замакима Шымкента Руслан Берденов, получивший тяжёлые ранения в результате вооружённого нападения, выступил с резким заявлением в адрес подсудимого Жиенбая. По его словам, после инцидента он и его адвокаты подверглись давлению и шантажу, передает BAQ.KZ.

Берденов отметил, что не может лично присутствовать на судебных заседаниях из-за сложного состояния здоровья — в его теле до сих пор находятся более 60 дробей. Однако он следит за процессом и не намерен оставлять без ответа ложные заявления обвиняемого.

"Последний раз я видел его в тот вечер, когда он выстрелил в меня из охотничьего ружья. С тех пор ни встреч, ни разговоров не было", — подчеркнул Берденов.

По его словам, позже представители Жиенбая пытались выйти на контакт с его адвокатами с предложением "компромисса" — в обмен на молчание.

"Они прямо заявляли: если их простить — они не будут поднимать шум. В противном случае угрожали “информационным взрывом”, вплоть до самоподжога, который, по их словам, должен был устроить отец подсудимого. Эти слова звучали как прямое давление", — заявил Берденов.

Он также категорически отверг выдвигаемые в суде версии о якобы личных мотивах конфликта, в том числе слухи о "ревности" и "отношениях" с супругой подсудимого.

"Я не знаю его супругу, никогда с ней не встречался. Этот человек для меня был лишь сотрудником, который не выполнял свои профессиональные обязанности", — отметил он.

Берденов настаивает: конфликт имел исключительно служебный характер. Он требовал прозрачности, отчётности и исполнения договорённостей — и столкнулся с агрессией.

Он также осудил попытки втянуть в дело других лиц, в том числе акима города, назвав это грубой манипуляцией и попыткой давления на репутацию власти.

"Никакие провокации и манипуляции не собьют меня с пути. Я верю в честный и справедливый суд", — подчеркнул Руслан Берденов.

Судебный процесс по делу о вооружённом нападении продолжается. Подсудимому Жиенбаю предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Напомним, нападение произошло вечером 21 апреля возле здания акимата Шымкента. В чиновника произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый сразу же был задержан, возбуждено уголовное дело.

По информации врачей, у Руслана Берденова было проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.