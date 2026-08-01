Многопрофильную областную больницу на 480 мест откроют в СКО в 2027 году

Глава региона Гауез Нурмухамбетов проверил ход реализации проектов на территории специальной экономической зоны «QYZYLJAR». Здесь активно ведётся строительство новых производственных объектов и инженерной инфраструктуры. Реализация проектов направлена на укрепление промышленного потенциала региона, создание новых рабочих мест и повышение его инвестиционной привлекательности.

Одним из крупнейших социальных проектов региона является строительство многопрофильной областной больницы на 480 мест. Монтаж железобетонных конструкций полностью завершён. В настоящее время ведутся работы по кладке стен, установке фасадных систем и внутренней отделке. Ввести больницу в эксплуатацию планируется в октябре 2027 года.

Кроме того, близится к завершению строительство подстанции, которая обеспечит электроэнергией многопрофильную областную больницу и №3 субзону. Новый объект позволит сформировать необходимую инженерную инфраструктуру для реализации инвестиционных проектов.

На заводе «Бейкертон» основные строительные работы полностью завершены. Сейчас инвестор заканчивает внутреннюю отделку, устанавливает высокотехнологичное автоматизированное оборудование и приступает к запуску производственной линии. Выпуск первой продукции на предприятии планируется этой осенью.

Ещё одним резидентом специальной экономической зоны является завод KazCraneEngineering, специализирующийся на производстве грузоподъёмного и транспортного оборудования. В настоящее время завершается благоустройство территории и продолжается монтаж производственного оборудования. Запустить предприятие планируется в сентябре.

Параллельно продолжается развитие инженерной инфраструктуры СЭЗ. Сегодня территория полностью обеспечена электроэнергией, теплом и водой. Кроме того, ведётся строительство 11 километров автомобильных дорог.