В Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом через мобильное приложение "bingo37.pro" и легализацией преступных доходов, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.

Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего регистрировались на платформе, предоставляя игрокам "логин", "пароль" и ссылку для доступа к играм.

Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали средства в размере от 150 000 до 200 000 тенге. Для отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дроперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства. Один из организаторов ранее уже привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, но, несмотря на это, продолжил незаконную деятельность.

Суд назначил девяти виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 9 лет. Кроме того, были конфискованы три автомобиля, приобретённые на преступные доходы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Это дело стало очередным сигналом о борьбе правоохранительных органов с незаконными онлайн-казино и схемами легализации криминальных доходов в Казахстане.