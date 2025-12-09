Военные воспитатели Национальной гвардии приступили к тестированию нового мобильного приложения "Тәрбиеші PRO", которое должно изменить подход к воспитательной и учебной работе в войсках правопорядка, передает BAQ.KZ.

Пилотный проект стартовал на базе воинской части 5513 регионального командования "Оңтүстік", где цифровую новинку уже изучают специалисты, отвечающие за подготовку личного состава.

Разработка призвана сократить затраты времени и ресурсов, а также создать единый стандарт подачи материалов. Инициатива реализуется в рамках поручений Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова, который ставит перед подразделениями задачу активнее внедрять цифровые технологии в служебно-боевую деятельность.

Для полноценного тестирования приложения заместителям командиров рот по воспитательной и социально-правовой работе торжественно вручили планшеты. Именно эти военные ежедневно тратят часы на подготовку планов, конспектов и поиск материалов для занятий. Теперь весь контент доступен в одном цифровом пространстве, подготовленном профильными специалистами, что обеспечивает единый и высококачественный подход к обучению военнослужащих.

По данным инструкторов, использование "Тәрбиеші PRO" уже позволило сократить бумажную нагрузку почти на 70 процентов. Приложение активно применяется на занятиях по государственно-правовой подготовке среди офицеров, контрактников и солдат срочной службы, делая процесс более структурированным и современным.

Помимо основной аудитории, цифровой продукт открывает возможности и для других категорий гвардейцев. Пользователи могут изучать материалы вне служебного времени, получать оперативные юридические консультации в онлайн-формате и знакомиться с нормативными документами, регулирующими службу в Национальной гвардии.

Удобный интерфейс, доступный на двух языках, подходит как для планшетов и смартфонов, так и для использования с портативными проекторами и Smart TV. Функция уведомлений помогает не пропускать важные обновления, а наглядные слайды и видеоматериалы делают обучение максимально доступным.

Если пилотный проект покажет высокую эффективность, опыт внедрения "Тәрбиеші PRO" планируют распространить на все воинские подразделения Национальной гвардии, формируя новую цифровую модель воспитательной работы в вооружённых структурах страны.