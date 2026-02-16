Модернизация старых котлов снизила износ на 40% — Минэнерго о Экибастузской ТЭЦ
Экибастузская ТЭЦ, несмотря на свой возраст и устаревшие технологии, сегодня работает надежно благодаря проведённой модернизации, передает BAQ.KZ.
Об этом на брифинге в СЦК рассказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.
– Мы снизили износ оборудования примерно на 40%, поэтому станция функционирует стабильно. За последние два года проблем не возникало. На станции установлено 10 котлов, которые полностью обеспечивают потребности города в тепле, — сообщил вице-министр.
По его словам, строительство новой ТЭЦ на данном этапе не планируется из-за высокой стоимости проекта. Вместо этого ведомство сосредоточено на модернизации существующего оборудования - полной замене котлов и турбин на современное, более эффективное оборудование.
– Совместно с местными органами мы рассматриваем планы по обновлению станции, чтобы обеспечить надежное теплооснабжение в будущем. Проблем, думаю, не будет, — добавил Сунгат Есимханов.
