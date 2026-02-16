Экибастузская ТЭЦ, несмотря на свой возраст и устаревшие технологии, сегодня работает надежно благодаря проведённой модернизации, передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в СЦК рассказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

– Мы снизили износ оборудования примерно на 40%, поэтому станция функционирует стабильно. За последние два года проблем не возникало. На станции установлено 10 котлов, которые полностью обеспечивают потребности города в тепле, — сообщил вице-министр.

По его словам, строительство новой ТЭЦ на данном этапе не планируется из-за высокой стоимости проекта. Вместо этого ведомство сосредоточено на модернизации существующего оборудования - полной замене котлов и турбин на современное, более эффективное оборудование.