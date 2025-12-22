В Кызылординской области продолжается масштабная модернизация инфраструктуры здравоохранения, передаёт BAQ.KZ.

В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" во всех районах региона построено 28 медицинских объектов. Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции в СЦК.

"В Кызылорде строится многопрофильный больничный центр на 300 коек. При центральных районных больницах четырёх районов возведены новые дополнительные корпуса. В двух районах построены и сданы в эксплуатацию здания инфекционных отделений. Открыт Центр крови. В ближайшее время начнется строительство перинатального центра на 200 мест и поликлиники на 500 мест. Также в городе будет возведена поликлиника на 400 мест", — рассказал аким.

Все организации здравоохранения в населенных пунктах региона, как отметил аким, полностью обеспечены служебным автотранспортом, что значительно улучшает доступность медицинских услуг для жителей области.