Моди призвал индийцев экономить бензин и валюту
Премьер Индии предложил сократить поездки, покупки золота и потребление топлива на фоне глобального кризиса
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с жёстким обращением к гражданам, призвав экономить топливо, валюту и сократить расходы на фоне мирового энергетического кризиса, передает BAQ.kz.
По словам главы правительства, страна сильно зависит от импорта энергоресурсов - около 90% нефти Индия закупает за рубежом. Рост мировых цен усиливает давление на экономику и увеличивает торговый дефицит.
"Если мы внесём даже небольшие изменения в течение одного года, то сможем существенно сэкономить иностранную валюту", - подчеркнул Моди.
Какие меры предложены
Премьер предложил гражданам сократить потребление бензина и дизеля, чаще пользоваться общественным транспортом, а также рассмотреть переход на электромобили и совместные поездки.
Он также призвал ограничить необязательные зарубежные поездки и отказаться от проведения свадеб за границей.
Отдельное внимание Моди уделил золоту, рекомендовав временно сократить его покупку, поскольку этот актив остаётся одним из самых популярных среди населения и влияет на валютные резервы.
Возврат к практике пандемии
Власти также предлагают частично вернуться к мерам времён COVID-19, включая расширение удалённой работы. Это, по мнению правительства, поможет снизить нагрузку на транспорт и сократить потребление топлива.
Бизнесу рекомендовано активнее использовать железнодорожные перевозки вместо автомобильных.
Дополнительные инициативы
Моди также обратился к аграриям, предложив сократить использование химических удобрений и переходить на более экологичные методы.
Кроме того, он призвал уменьшить потребление растительного масла на 50%, что должно снизить импорт и одновременно улучшить здоровье населения.
Эксперты связывают такие меры с нестабильностью на мировом энергетическом рынке, включая перебои поставок через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти.
Несмотря на рост цен, индийские нефтяные компании пока удерживают стоимость топлива, однако аналитики не исключают её повышения в ближайшее время.
