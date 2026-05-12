Моди призвал индийцев экономить бензин и валюту

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с жёстким обращением к гражданам, призвав экономить топливо, валюту и сократить расходы на фоне мирового энергетического кризиса, передает BAQ.kz.

По словам главы правительства, страна сильно зависит от импорта энергоресурсов - около 90% нефти Индия закупает за рубежом. Рост мировых цен усиливает давление на экономику и увеличивает торговый дефицит.

"Если мы внесём даже небольшие изменения в течение одного года, то сможем существенно сэкономить иностранную валюту", - подчеркнул Моди.

Какие меры предложены

Премьер предложил гражданам сократить потребление бензина и дизеля, чаще пользоваться общественным транспортом, а также рассмотреть переход на электромобили и совместные поездки.

Он также призвал ограничить необязательные зарубежные поездки и отказаться от проведения свадеб за границей.

Отдельное внимание Моди уделил золоту, рекомендовав временно сократить его покупку, поскольку этот актив остаётся одним из самых популярных среди населения и влияет на валютные резервы.

Возврат к практике пандемии

Власти также предлагают частично вернуться к мерам времён COVID-19, включая расширение удалённой работы. Это, по мнению правительства, поможет снизить нагрузку на транспорт и сократить потребление топлива.

Бизнесу рекомендовано активнее использовать железнодорожные перевозки вместо автомобильных.

Дополнительные инициативы

Моди также обратился к аграриям, предложив сократить использование химических удобрений и переходить на более экологичные методы.

Кроме того, он призвал уменьшить потребление растительного масла на 50%, что должно снизить импорт и одновременно улучшить здоровье населения.

Эксперты связывают такие меры с нестабильностью на мировом энергетическом рынке, включая перебои поставок через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти.

Несмотря на рост цен, индийские нефтяные компании пока удерживают стоимость топлива, однако аналитики не исключают её повышения в ближайшее время.