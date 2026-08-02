Могут ли Испанию исключить из Шенгена из-за миграционного кризиса?

После массового проникновения нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута несколько стран Евросоюза потребовали ужесточить меры в отношении Испании, вплоть до временного ограничения ее участия в Шенгенской зоне. Италия уже восстановила контроль на воздушных и морских границах с Испанией. Аналогичные призывы поддержали Финляндия и Дания, заявив, что Евросоюз должен рассмотреть возможность применения предусмотренных Шенгенским кодексом чрезвычайных мер.

Однако на данный момент запуск такой процедуры остается маловероятным. Согласно правилам ЕС, приостановка участия страны в Шенгене возможна только в случае «устойчивых серьёзных недостатков в контроле внешней границы». Для этого Европейская комиссия должна выступить с соответствующим предложением, которое затем должны одобрить государства — члены Евросоюза.

Проводятся регулярные оценки, и если на пункте пропуска через границу выявляются серьёзные недостатки, мы готовим доклад, который сначала обсуждается с соответствующим государством-членом, — заявил представитель Еврокомиссии.

В Брюсселе также напомнили, что в отношении испанских анклавов Сеута и Мелилья уже действуют особые правила: между ними и остальной частью Шенгенской зоны существует пограничный контроль. При этом любая страна ЕС вправе временно вернуть проверки на внутренних границах с Испанией сроком до шести месяцев с возможностью продления.

Этим правом уже воспользовалась Италия, а Франция объявила об усилении контроля на фоне миграционного кризиса. Пока признаков того, что Еврокомиссия готовится запустить процедуру ограничения участия Испании в Шенгене, нет.