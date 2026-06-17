SpaceX на IPO: смогут ли казахстанцы заработать состояние на компании Маска?
Эксперты не исключают, что акции SpaceX могут принести высокий доход. Однако они также предупреждают, что у этой инвестиции есть немалые риски.
Сегодня 2026, 15:50
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