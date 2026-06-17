Одно из самых дорогих частных технологических компаний мира SpaceX может выйти на IPO. Это событие уже называют потенциально одним из самых значимых на мировых финансовых рынках. Если компания Илона Маска станет публичной, у инвесторов появится возможность покупать её акции. В том числе – у казахстанцев. Корреспондент BAQ.KZ разобрался, какие это даст возможности и с какими рисками придётся столкнуться.

Могут ли казахстанцы покупать акции SpaceX

Возможное IPO SpaceX активно обсуждается на мировом рынке. Интерес инвесторов подогревает не только название компании, но и репутация её основателя Илона Маска. По мнению экспертов, в таком случае у граждан Казахстана также появится возможность выйти на международный рынок и приобрести акции компании.

Финансовый консультант микрофинансовой организации "R-Finance", экономист Арман Байганов отмечает, что для казахстанских инвесторов такая возможность уже существует.

"Конечно, можно зарабатывать. Просто у нас эти акции не продаются напрямую. Их можно покупать через международные брокерские компании – американские или европейские. После IPO акции начинают активно торговаться. Уже сейчас их цена выросла на 40–50% от максимальных значений. Но так же быстро они могут и упасть. Риски всегда высоки. Это высокотехнологичная компания, поэтому любые негативные новости или слухи могут повлиять на стоимость акций. Однако пока динамика роста положительная. Во-первых, у компании высокий имидж и известность. Во-вторых, она обеспечена государственными заказами от Министерства обороны США. В целом компанию можно считать близкой к монополии в своей сфере. Потенциал роста есть, но акции могут быть переоценены", – говорит он.

По мнению эксперта, инвесторам прежде всего нужно быть готовыми не к высокой прибыли, а к высоким рискам.

Будущий потенциал

По словам экономиста Айбара Олжая, в текущих условиях ключевая ценность SpaceX заключается не в её сегодняшних финансовых результатах, а в будущей рыночной позиции.

"Компания SpaceX вышла на IPO. Акции компании, принадлежащей Илону Маску – первому в мире "трилионеру", – размещены на Nasdaq, то есть на американском рынке. Казахстанские инвесторы имеют полную возможность выходить на рынок США через брокерские компании. Думаю, казахстанцы уже покупают акции SpaceX. Риски будут такими же, как у Meta или других компаний. Например, как у Nvidia. Но SpaceX пока не является прибыльной компанией – у неё большие расходы. Сам факт IPO и интерес инвесторов – это определённый сигнал. Для нас важно не то, сколько компания зарабатывает сегодня, а какую роль она займёт на рынке в будущем", – отметил экономист.

Эта точка зрения соответствует позиции многих международных инвесторов, поскольку в технологическом секторе большее значение имеет не текущая прибыль, а будущая роль компании на рынке.

В чём главное преимущество SpaceX

Экономист Бауыржан Ыскак считает IPO SpaceX одним из самых значимых инвестиционных событий последних лет.

"Выход SpaceX на IPO, на мой взгляд, станет одной из крупнейших инвестиционных историй года. Сейчас оценка компании измеряется сотнями миллиардов долларов. Это одна из самых дорогих частных технологических компаний в мире. Значимость IPO связана с несколькими факторами: оно выводит привлекательность инвестиций на новый уровень, усиливает приток капитала в новый сектор, где пересекаются искусственный интеллект и космические технологии. Многие инвесторы впервые получат возможность свободно покупать акции SpaceX. Отдельно может быть оценён бизнес Starlink", – отмечает эксперт.

По его словам, IPO также открывает новые возможности для казахстанских инвесторов.

"С IPO могут появиться новые возможности и для казахстанских инвесторов. Они смогут выйти на рынок через брокерские компании, международные инвестиционные платформы или фонды. Однако на раннем этапе основная часть акций распределяется среди институциональных инвесторов, а розничные инвесторы чаще покупают акции на вторичном рынке. Основные барьеры для казахстанских инвесторов – валютные риски, высокая волатильность рынка США, особенности налоговой отчётности и высокая цена на этапе IPO", – добавляет Бауыржан Ыскак.

Что должны учитывать инвесторы

По словам эксперта, желающим купить акции SpaceX следует учитывать несколько ключевых рисков.

Первый риск – завышенная оценка. Инвесторы могут заранее закладывать в цену будущий потенциал компании, что ограничивает рост акций.

Второй – технологический риск. Космическая отрасль очень сложна: аварии ракет, задержки проектов или технические проблемы могут повлиять на стоимость акций.

Третий – зависимость от государственных заказов. Часть доходов компании связана с государственными космическими программами и оборонными контрактами.

Четвёртый – регуляторные риски. Космическая деятельность связана с национальной и международной безопасностью, поэтому новые ограничения могут повлиять на бизнес.

Пятый – фактор Илона Маска. Репутация компании и доверие инвесторов во многом зависят от его личности, а его заявления или другие проекты могут косвенно влиять на цену акций.

Эксперт подчёркивает, что при принятии решений инвесторам следует опираться не на личность, а на финансовые показатели.

"Важно анализировать рост выручки, операционную маржу, рентабельность, способность компании финансировать себя за счёт собственных средств или привлекать внешний капитал. Также важны долговая нагрузка и способность её обслуживать; количество и стоимость подписчиков Starlink, поскольку именно он может стать основным источником стабильного денежного потока в будущем. Если рыночная стоимость компании значительно превышает её текущие доходы, это означает, что инвесторы делают ставку на очень высокий будущий рост. В целом IPO SpaceX – одно из важнейших событий на мировом рынке. Но инвесторам следует ориентироваться не на репутацию Илона Маска, а на реальные денежные потоки компании и стабильность бизнеса Starlink", – подытожил экономист.

Мнения экспертов различаются, но все сходятся в одном: акции SpaceX могут предоставить инвесторам большие возможности. Однако тот, кто рассчитывает на высокий доход, должен быть готов и к высоким рискам.