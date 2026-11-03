Могут ли платить меньше и уволить без объяснений: что нужно знать об испытательном сроке

Испытательный срок при приеме на работу не лишает казахстанцев права на полноценную зарплату, отдых и социальные гарантии. Работодатель не может произвольно уменьшать оплату труда или увольнять сотрудника без объяснения причин. В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, какие правила действуют в этот период.

Сколько может длиться испытательный срок

Согласно Трудовому кодексу Казахстана, испытательный срок устанавливается для проверки профессиональных навыков нового сотрудника и его соответствия должности.

Обычно он не может превышать трех месяцев. Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов и представительств срок может составлять до шести месяцев.

При этом условие об испытательном сроке обязательно должно быть прописано в трудовом договоре. Если такого пункта нет, сотрудник считается принятым на работу без испытания.

Можно ли платить меньше во время испытательного срока

Сам по себе испытательный срок не дает работодателю права снижать зарплату.

Размер оплаты определяется трудовым договором и должен соответствовать законодательству. Если сотрудника приняли с трехмесячным испытательным сроком, работодатель не вправе произвольно уменьшать его заработок лишь потому, что он проходит проверку.

Другой размер оплаты возможен только при наличии законных оснований и соответствующих условий договора.

При этом с первого рабочего дня сотрудник имеет право на своевременную и полную выплату зарплаты, установленную продолжительность рабочего времени и отдыха, безопасные условия труда и социальные гарантии.

Могут ли уволить, если испытание не пройдено

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор, если результаты испытания показали, что сотрудник не соответствует порученной работе.

Но увольнение должно быть обоснованным. Работника обязаны уведомить о расторжении договора и указать причины, по которым результат испытания признан отрицательным.

Уволить человека произвольно, без объяснения причин и соблюдения установленного порядка, нельзя.

В Минтруда напомнили, что испытательный срок является частью официальных трудовых отношений. На сотрудника в этот период распространяются предусмотренные законом трудовые права и гарантии.

Перед подписанием договора казахстанцам рекомендуют проверять условия испытания, размер зарплаты и порядок работы, чтобы избежать возможных нарушений со стороны работодателя.