Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев освобождён от занимаемой должности. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Правительства РК, передает BAQ.KZ.

Между тем, накануне стало известно о задержании одного из вице-министров транспорта по подозрению в коррупционном преступлении. Хотя антикоррупционная служба не называет имя фигуранта, по опубликованным видеоматериалам пользователи предположили, что речь идёт именно об Аблалиеве.

Сатжан Аблалиев был назначен вице-министром транспорта в 2023 году. До этого он занимал должность заместителя акима Северо-Казахстанской области, а также работал в Комитете автомобильных дорог.

До последнего времени чиновник не фигурировал в публичных скандалах.

Ситуацию с его отставкой официальные ведомства пока никак не комментируют.