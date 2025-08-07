Молчаливая отставка: вице-министр транспорта Аблалиев лишился кресла
Причины отставки официально не раскрываются.
Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев освобождён от занимаемой должности. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Правительства РК, передает BAQ.KZ.
Между тем, накануне стало известно о задержании одного из вице-министров транспорта по подозрению в коррупционном преступлении. Хотя антикоррупционная служба не называет имя фигуранта, по опубликованным видеоматериалам пользователи предположили, что речь идёт именно об Аблалиеве.
Сатжан Аблалиев был назначен вице-министром транспорта в 2023 году. До этого он занимал должность заместителя акима Северо-Казахстанской области, а также работал в Комитете автомобильных дорог.
До последнего времени чиновник не фигурировал в публичных скандалах.
Ситуацию с его отставкой официальные ведомства пока никак не комментируют.
