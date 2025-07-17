В городке Туам на западе Ирландии стартовали масштабные раскопки на территории бывшего католического приюта для матерей и детей, где, как полагают, покоятся останки почти 800 малышей, передает BAQ.KZ со ссылкой на русскую службу BBC. Тела были тайно погребены в старом сточном резервуаре без надгробий и учёта.

Речь идёт о приюте Святой Марии, работавшем с 1925 по 1961 год под управлением монахинь ордена "Бон Секур". Женщины, родившие вне брака, попадали туда против воли, а их дети нередко умирали в младенчестве — многие при подозрительных обстоятельствах. Официальные записи о захоронениях отсутствуют. О тайной могиле стало известно в 2014 году благодаря историку-любителю Кэтрин Корлесс, собравшей имена всех умерших в приюте детей — их оказалось 796. Тогда же стало ясно, что большинство из них похоронены прямо на территории бывшего учреждения, в бывшем канализационном резервуаре.

По словам властей, раскопки продлятся до двух лет. Останки планируют эксгумировать, идентифицировать и, при возможности, передать семьям для захоронения. Орден монахинь и местный совет уже публично извинились, назвав случившееся "трагической страницей истории".