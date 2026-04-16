Молдова официально выходит из СНГ

Молдова официально уведомила о выходе из Содружества Независимых Государств. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Михай Попшой, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы МИД, страна перестанет быть участником СНГ через 12 месяцев после направления уведомления в секретариат организации в Минске.

«Это случится 8 апреля 2027 года, когда истечет 12 месяцев с момента направления уведомления в секретариат организации в Минске», - сообщил Михай Попшой.

При этом Попшой заявил, что республика останется участником ряда экономических соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Таким образом, окончательный выход Молдовы из СНГ запланирован на апрель 2027 года.