В мае цены на кисломолочные продукты в Казахстане выросли на 1% за месяц и на 6,6% в годовом выражении, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.kz. Йогурт подорожал на 1,6%, твёрдый сыр - на 1,1%, кефир - на 1,2%, сметана - на 0,7%, творог - на 0,5%. За год стоимость йогурта выросла сразу на 10,5%, твёрдого сыра - на 8,2%, сметаны - на 6,5%, кефира - на 4,9%, творога - на 4,8%. Рекорд по росту цен за месяц показали Актюбинская область (+2,5%), Алматинская (+2,4%) и Астана (+2%), а снижение отмечено только в Кызылординской области (-0,5%). По годовым показателям лидируют Акмолинская (+12,9%), Карагандинская (+12,5%) и Павлодарская (+9,9%) области.

Производство кисломолочных продуктов за январь–апрель 2025 года показало смешанную динамику: выпуск сыра и творога упал на 11,6%, при этом жирного творога стало больше на 17,9%, а нежирного меньше на 10%. Производство твердых и мягких сыров снизилось на 26,5%, но выпуск плавленого сыра вырос на 3,4%. Йогурта и сквашенных молочных продуктов произведено на 5% больше — 83,8 тыс. тонн, тогда как кумыса и шубата стало значительно меньше - на 46% и 61% соответственно.

Уровень самообеспечения по кисломолочной продукции варьируется. По йогуртам и сквашенным сливкам он составляет 81,5%, при этом производство растёт на 4,7%, а импорт - на 19,9%. По сырам и творогу обеспеченность снижена до 52,4%, с уменьшением производства и импорта. Практически весь сыр и творог реализуется на внутреннем рынке, экспорт остаётся минимальным - всего 2,3% от объёмов.

Популярность кисломолочных продуктов у казахстанцев продолжает расти: в 2024 году потребление творога увеличилось на 5,8%, твёрдого сыра - на 13,3%, сметаны - на 4,8%, йогурта - на 15,9%. Единственное исключение - кефир, который стал пить на 3,6% меньше, в среднем 11,8 литра на человека.