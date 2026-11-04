Молодежь Казахстана включается в обсуждение задач Послания Президента

Молодые предприниматели, ученые, журналисты, музыканты, режиссеры и волонтеры собрались в Астане, чтобы обсудить, какое место молодежь займет в реализации нового Послания Президента. Разговор вышел за рамки привычных вопросов образования и занятости. Участники затронули развитие искусственного интеллекта, творческих индустрий, общественных инициатив и возможности для самореализации в регионах.

Встречу с представителями молодежного сообщества провел министр культуры и информации Арман Кырыкбаев. В центре обсуждения были задачи, обозначенные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании от 28 октября «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

К разговору присоединились лауреаты государственной молодежной премии «Дарын», обладатели гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», представители студенческих организаций и волонтерского движения.

«Послание Главы государства – важный стратегический документ, определяющий дальнейший вектор развития страны и новые возможности. Глава государства поставил задачу оставить будущим поколениям государство с мощной экономикой и развитыми технологиями. Это определяет не только возможности, создаваемые для молодежи, но и ее ответственность перед будущим страны», - отметил Арман Кырыкбаев.

Одной из центральных тем стало участие молодых казахстанцев в развитии новых направлений экономики. Обсуждались возможности для предпринимательства, творческих профессий и профессионального роста в условиях цифровизации.

Сегодня во всех 20 регионах страны действуют креативные хабы, где молодые авторы и предприниматели могут развивать собственные проекты. Продолжается и грантовая поддержка. Ежегодно 30 молодых казахстанцев получают по 3 млн теңге в рамках программы «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Отдельный разговор посвятили искусственному интеллекту. Участники рассмотрели, как развитие технологий меняет требования к специалистам и открывает новые направления работы в культуре, информационной сфере и творческих профессиях.

Затронули и инициативу Президента по формированию читающей нации. С 1 сентября в Казахстане проходит одноименный республиканский марафон, направленный на развитие культуры чтения.

Еще одной темой стал 2027 год, который Глава государства предложил объявить Годом всенародной большой стройки. Обсуждение коснулось строительства социальных объектов и создания общественных пространств, где молодежь сможет учиться, заниматься творчеством и проводить свободное время.

Не остались без внимания вопросы национальной культуры, поддержки казахстанских авторов и общественных ценностей. В ходе открытого диалога участники задали министру вопросы и представили собственные предложения.

Встреча показала заинтересованность молодежного сообщества в обсуждении задач Послания и готовность его представителей участвовать в их реализации.