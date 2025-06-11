В столице продолжается реализация инициативы "Таза Қазақстан": в рамках экологической акции "Таза сәрсенбі" более 100 бойцов студенческого движения "Жасыл ел" провели субботник в районе Байконыр. Они занимались уборкой мусора, уходом за саженцами и поливом деревьев, передает BAQ.KZ.

Акция направлена на формирование ответственного отношения к чистоте среди горожан и улучшение экологической ситуации. В организации приняли участие акимат Байконыра, Управление молодежной политики и общественный фонд студенческого строительства.

"Бойцы ежедневно работают в парках, скверах, на озеленённых территориях столицы. Кроме "Таза сәрсенбі", в городе также проходят акции "Чистый четверг", "Чистая пятница" и "Таза сенбi", — рассказал Ерлан Айдар из Управления молодежной политики Астаны.

Программа "Жасыл ел" в 2025 году охватит более 5200 молодых людей. В рамках XXI сезона трудовых отрядов их труд задействуют на объектах озеленения, в школах, социальных учреждениях и пригородном "зелёном поясе".

Участвовать могут молодые люди от 14 до 35 лет. Им предоставляется форма и зарплата в размере 65 000 тенге. Несовершеннолетние работают по сокращённому графику, в соответствии с Трудовым кодексом.

"Подать заявку можно через социальных педагогов в школах или напрямую в штаб "Жасыл ел". Приоритет получают участники из многодетных и социально уязвимых семей", — отметил Айдар.

Проект "Жасыл ел" реализуется ежегодно и даёт молодёжи возможность внести вклад в экологию города, получить трудовой опыт и заработать в летний период.