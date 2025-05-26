В Шымкенте прошли очередные мероприятия по благоустройству и уборке городских территорий в рамках общенациональной экологической кампании “Таза Қазақстан”. В субботней уборке приняли участие жители города, волонтёры, представители общественных организаций и активная молодежь.

Одним из ключевых событий дня стала акция “Шымкент — Зеленый город”, организованная управлением развития комфортной городской среды совместно с Молодежным ресурсным центром. Участники провели масштабную уборку берега реки Бадам: очистили его от мусора, вырубили сухостой и побелили стволы деревьев.

"Молодежь Шымкента уделяет особое внимание сохранению чистоты города, охране окружающей среды и бережному отношению к природе. Масштабная уборка на реке Бадам показывает, что экологическая культура среди молодежи укрепляется", — отметила и.о. директора Молодежного ресурсного центра Аружан Альжан.

Помимо этого, в микрорайонах Кайтпас-1, Асар-2, Терескей и 4-м микрорайоне, а также вдоль трассы Каратобе были организованы акции под названием “Чистый двор”, в рамках которых также проводилась уборка придомовых территорий и вывоз мусора.

Городские власти отмечают, что экологические инициативы будут продолжены, и призывают горожан активно участвовать в мероприятиях по улучшению состояния окружающей среды.