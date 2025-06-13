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Молодой ученый КазНУ разработала систему раннего прогнозирования инсульта

Казахстанская исследовательница использует ИИ для выявления инсульта.

Сегодня, 15:41
АВТОР
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Министерство науки и высшего образования РК Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
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Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Молодой ученый Казахского национального университета имени аль-Фараби Ажар Турсынова разработала инновационную систему раннего выявления инсульта — одного из самых опасных и распространенных заболеваний в мире, передает BAQ.KZ.

Суть метода заключается в применении искусственного интеллекта для анализа КТ и МРТ-изображений, что позволяет оперативно и точно прогнозировать развитие инсульта. Это значительно ускоряет процесс постановки диагноза и повышает шансы на своевременное медицинское вмешательство.

"Инсульт — глобальная проблема. Современные методы диагностики требуют много времени и ресурсов. Наша система позволяет быстро и точно анализировать данные, облегчая работу врачей", — рассказала Ажар Турсынова.

Исследователь уже получила патент на свою разработку и планирует внедрить систему в медицинскую практику Казахстана. Ожидается, что этот шаг станет важным вкладом в развитие отечественного здравоохранения и цифровой медицины.

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