Молодой ученый КазНУ разработала систему раннего прогнозирования инсульта
Казахстанская исследовательница использует ИИ для выявления инсульта.
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Молодой ученый Казахского национального университета имени аль-Фараби Ажар Турсынова разработала инновационную систему раннего выявления инсульта — одного из самых опасных и распространенных заболеваний в мире, передает BAQ.KZ.
Суть метода заключается в применении искусственного интеллекта для анализа КТ и МРТ-изображений, что позволяет оперативно и точно прогнозировать развитие инсульта. Это значительно ускоряет процесс постановки диагноза и повышает шансы на своевременное медицинское вмешательство.
"Инсульт — глобальная проблема. Современные методы диагностики требуют много времени и ресурсов. Наша система позволяет быстро и точно анализировать данные, облегчая работу врачей", — рассказала Ажар Турсынова.
Исследователь уже получила патент на свою разработку и планирует внедрить систему в медицинскую практику Казахстана. Ожидается, что этот шаг станет важным вкладом в развитие отечественного здравоохранения и цифровой медицины.
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