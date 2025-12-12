Юные казахстанцы активно используют средства программы "Нацфонд – детям" для решения важных жизненных задач, передает BAQ.KZ.

По данным на 1 декабря 2025 года, с 1 февраля 2024-го исполнено 188 242 заявления на общую сумму 28,25 млн долларов США. Эти средства были перечислены уполномоченным операторам и направлены на два основных направления — улучшение жилищных условий и оплату образования.

Большая часть заявлений, 116 579 на сумму 17,60 млн долларов США, была использована на цели, связанные с жильем. Наиболее востребованным направлением стало пополнение вклада в систему жилищных строительных сбережений — более 113 тысяч заявлений на сумму 17,23 млн долларов. Также молодые граждане использовали средства для первоначального взноса по ипотеке и для окончательного расчета при покупке жилья.

Вторым по популярности направлением стали расходы на образование — 71 663 заявления на сумму 10,65 млн долларов США. Чаще всего средства направлялись на оплату образовательных услуг в казахстанских вузах и колледжах, как поэтапно, так и за весь период обучения сразу. Кроме того, часть заявлений была связана с пополнением образовательных депозитов, а также оплатой обучения в зарубежных учебных заведениях.

Получатели целевых накоплений могут использовать их полностью или частично, сохраняя оставшуюся сумму на своем целевом накопительном счёте. На сайте enpf.kz представлена подробная информация о распределении выплат по операторам и регионам.

Программа "Нацфонд – детям", по которой 50% инвестиционного дохода Национального фонда распределяется между детьми, показывает стабильный рост начислений. За 2023 год каждому ребёнку было начислено 100,52 доллара США, за 2024 год — 129,38 доллара. Для тех, кто получил выплаты впервые в 2023 году, в текущем году начислен доход в размере 3,04 доллара.

Согласно правилам программы, совершеннолетние граждане должны самостоятельно отслеживать свои накопления через личные кабинеты ЕНПФ или портала электронного правительства, после чего обращаться к уполномоченному оператору для подачи заявления на использование средств.

Новые целевые накопления и инвестиционный доход за 2025 год будут перечислены не позднее 1 февраля 2026 года. Тогда же средства получат и казахстанцы 2008 года рождения, которым исполнится 18 лет в 2026 году.

Регулярная отчётность по программе размещается на сайте enpf.kz и платформе kids.enpf.kz, где также представлена подробная информация, видеоинструкции и разъяснения для участников программы.