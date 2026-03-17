С сегодняшнего дня городские и районные призывные комиссии начали призыв граждан от 18 до 27 лет, передает BAQ.kz.

Призывники получают повестки через SMS и портал eGov минимум за три дня до явки. Такое сообщение считается официальной повесткой, и гражданин обязан явиться в военкомат.

До 30 июня в Вооружённые силы и другие войска поступят более 21 тысячи человек:

более 11 тыс. — в Вооружённые силы,

свыше 7 тыс. — в Национальную гвардию,

2 тыс. — в Пограничную службу КНБ,

около 400 — в МЧС,

300 — в Службу государственной охраны.

Для удобства учёта призывников работает проект «Smart военкомат», который автоматизирует постановку на учёт, приписку 17-летних и оформление отсрочек.

Также используется система «Е-Медосмотр» для цифрового медицинского освидетельствования призывников. В 2025 году через неё прошли более 17 тысяч человек в нескольких регионах страны.

Напомним, неявка без уважительной причины влечёт ответственность, включая административные меры и уголовную ответственность при умышленном уклонении.