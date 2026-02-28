В Астане на площадке Национальной академической библиотеки Республики Казахстан прошло заседание Клуба молодых ученых Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана на тему «Новая архитектура государства: конституционная реформа и будущее страны», передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе встречи молодые исследователи и эксперты обсудили ключевые положения проекта новой Конституции Республики Казахстан. В центре внимания оказались вопросы развития человеческого капитала, институционализации научного потенциала, укрепления интеллектуального суверенитета, а также отражения ценностного ядра казахстанского общества в конституционных преобразованиях.

Сопредседатель Клуба молодых ученых, доцент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва, социолог PhD Эльмира Отар отметила, что новая конституционная модель уделяет особое внимание роли знаний и образования.

«Новая Конституция рассматривает человеческий капитал как стратегический ресурс государства, где образование, наука и общественное развитие становятся не вспомогательными сферами, а ключевыми факторами конкурентоспособности и национальной консолидации», — подчеркнула она.

Заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Гульдана Окасова в своем выступлении акцентировала внимание на институциональных аспектах реформ.

«Масштаб реформ свидетельствует о том, что Казахстан находится на этапе переосмысления своей институциональной архитектуры и логики модернизации общества. Важно рассматривать этот процесс в историко-структурной перспективе и связывать его с вопросом институционализации научного потенциала и формированием интеллектуального суверенитета», — отметила она. По её словам, институциональные изменения нельзя сводить только к формальному обновлению текста Конституции. «Сама по себе замена текста Конституции — это ещё не институциональная трансформация. Ключевой вопрос заключается в том, какие новые стимулы и механизмы вводятся в систему принятия решений», — пояснила Окасова.

Спикер подчеркнула, что в обсуждаемом проекте новой Конституции рассматриваются важные изменения в организационной структуре власти, включая переход к однопалатному парламенту — Курултаю, введение института вице-президента и уточнение полномочий государственных институтов.

При этом, по её мнению, не менее важным является участие экспертного и научного сообщества в формировании государственной политики.

«Под интеллектуальным суверенитетом прежде всего подразумевается способность общества обладать собственным когнитивным ресурсом — экспертными центрами, научными школами и аналитическими традициями, которые способны не только формировать знания, но и структурировать государственные решения», — добавила она.

Руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым отметил, что проект новой Конституции отражает базовые ценности казахстанского общества.

«Новая Конституция Казахстана — это отражение ценностного ядра общества, где принципы единства, справедливости и гражданской ответственности закрепляются как основа развития и национальной идентичности», — заявил он.

В свою очередь докторант кафедры АНК ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва, главный консультант отдела кадровой работы и информационной безопасности Аппарата Сената Парламента РК Асель Ишанова подчеркнула важность профессиональной правовой экспертизы при разработке конституционных норм.

«Путь от общественного запроса к проекту новой Конституции — это движение от ожиданий общества к юридически выверенным решениям, где профессиональная правовая экспертиза и качественная юридическая техника обеспечивают точность формулировок, системность норм и их долгосрочную устойчивость», — отметила она.

Особое внимание участники заседания уделили роли образования, науки и экспертного сообщества в формировании обновленной конституционной модели государства.