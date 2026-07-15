Количество индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет в Казахстане продолжает сокращаться, однако главные изменения произошли в гендерной структуре. За год число молодых женщин-ИП уменьшилось почти на 70 тысяч, тогда как мужчин, наоборот, стало больше, передает BAQ.KZ со ссылкой на finprom.kz.

По состоянию на конец марта 2026 года в стране насчитывалось 638,5 тысячи действующих индивидуальных предпринимателей младше 35 лет. Это на 8,6% меньше, чем годом ранее.

Эксперты связывают такую динамику прежде всего с введением с 1 января нового специального налогового режима для самозанятых. Часть предпринимателей сменила статус, поэтому сокращение числа ИП не означает прекращение предпринимательской деятельности.

Женщин стало значительно меньше

Самые заметные изменения произошли среди молодых предпринимателей-женщин.

За год число женщин-ИП младше 35 лет сократилось с 387,2 тысячи до 317,7 тысячи человек – почти на 69,4 тысячи, или 17,9%.

При этом количество мужчин-предпринимателей той же возрастной категории, напротив, выросло с 311,7 тысячи до 320,7 тысячи человек, увеличившись примерно на 9 тысяч.

В результате женщины впервые перестали составлять большинство среди молодых индивидуальных предпринимателей. Их доля снизилась с 55,4% до 49,8%.

Где молодежь продолжает открывать бизнес

Несмотря на общее сокращение, в отдельных сферах предпринимательская активность молодежи продолжает расти.

Наибольший прирост молодых ИП зафиксирован в сфере транспорта и складирования (+23,2%), информации и связи (+13,3%), гостиничного и ресторанного бизнеса (+11,6%), а также строительства (+9,6%).

При этом традиционно самой популярной сферой остается торговля – здесь работают более 271 тысячи молодых предпринимателей, хотя именно в этом секторе произошло наиболее заметное сокращение числа ИП.

Больше всего молодых предпринимателей сегодня зарегистрировано в Алматы, Астане, Туркестанской области, Шымкенте и Алматинской области.

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