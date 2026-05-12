Молодёжь, патриотизм и армия: что меняется в Казахстане
В настоящее время вопросы воспитания молодежи и укрепления патриотического духа стали одним из стратегически важных направлений для Казахстана. Особенно в эпоху усиленного информационного влияния важными темами повестки дня остаются формирование у молодого поколения уважения к национальным ценностям, повышение ответственности перед Родиной и укрепление доверия к армии.
Об этом в интервью корреспонденту BAQ.kz рассказал заместитель министра обороны РК, генерал-майор Аскар Мустабеков.
Сегодня трудно представить жизнь молодежи без социальных сетей и интернета. Основная часть информации распространяется именно через эти платформы. Однако наряду с полезным контентом на сознание подростков оказывают влияние и различные ложные идеологии, радикальные взгляды и чуждые национальной идентичности идеи.
Патриотическое воспитание – часть национальной безопасности
По словам заместителя министра, в нынешних условиях особенно важно формировать у молодежи духовный иммунитет.
«Патриотизм, любовь к Родине и чувство ответственности за судьбу народа духовно укрепляют молодежь. Поэтому патриотическое воспитание — это не только вопрос воспитания, но и важная составляющая национальной безопасности», – отметил он.
По его словам, только глубоко понимая историю своего народа, язык, культуру и традиции, молодежь сможет противостоять негативному информационному воздействию.
Патриотическое воспитание начинается в семье
В ходе интервью Аскар Мустабеков подчеркнул особую роль семьи в формировании стремления молодежи служить своей стране.
«Первые ценности закладываются именно в семье. Уважительное отношение родителей к стране, языку и государственным символам является важным примером для подростка.
В семье ребенок учится уважать старших, быть трудолюбивым, ответственным и любить Родину. Положительное отношение взрослых к военной службе помогает молодежи осознать важность служения стране», – сказал заместитель министра.
По его словам, важную роль в продолжении этого воспитания играет и школа. Особенно большое значение имеют уроки начальной военной подготовки.
В движении «Жас сарбаз» участвуют более 270 тысяч молодых людей
За последние годы в Казахстане был реализован ряд новых проектов в сфере военно-патриотического воспитания.
В 2023 году в стране была утверждена Концепция военно-патриотического воспитания до 2030 года. Кроме того, регулярно проводятся молодежные форумы, военно-спортивные соревнования и патриотические встречи.
Сегодня в движении Жас сарбаз участвуют более 270 тысяч молодых людей.
«Эта организация направлена на воспитание у молодежи дисциплины, ответственности и любви к Родине», – отметил Аскар Мустабеков.
Также на постоянной основе проводится международный военно-патриотический сбор Айбын.
Армия продвигается в новом формате
Министерство обороны уделяет все больше внимания работе с молодежью через социальные сети и цифровые платформы.
Сейчас создаются документальные фильмы об армии, подкасты, видеоролики и специальные цифровые проекты. Все это направлено на повышение интереса молодежи к военной службе.
Одним из таких проектов является платформа ARMIA.KZ.
«ARMIA.KZ – это проект, направленный на популяризацию военной службы и повышение престижа армии. В настоящее время сервис работает как сайт. В будущем планируется запуск мобильного приложения», — сообщил он.
По словам министра, с помощью цифрового военного консультанта на сайте граждане могут получать необходимую информацию и ответы на свои вопросы.
Как формируется доверие к армии?
В последние годы тема армии активно обсуждается в обществе. В связи с этим Министерство обороны делает акцент на повышении открытости работы армии.
Сейчас в воинских частях регулярно проводятся дни открытых дверей, пресс-туры и встречи с молодежью. Кроме того, усиливается работа военных психологов и внедряются системы обратной связи.
«Доверие общества к армии формируется благодаря совместной работе государства и народа», – подчеркнул Мустабеков.
Сегодня в Казахстане меняется и само отношение к патриотическому воспитанию. Военная служба рассматривается не только как обязанность, но и как ответственность перед страной и проявление гражданской позиции.
А образованная, любящая свою страну и ответственная молодежь – главный залог будущего и безопасности Казахстана.
