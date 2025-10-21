В Казахстане стремительно растёт миграция среди молодёжи. По официальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2024 году более 538 тысяч человек в возрасте от 14 до 34 лет сменили место жительства — это на 27,3% больше, чем годом ранее. Миграционное сальдо (разница между прибывшими и уехавшими) составило 10,6 тыс. человек — наивысший показатель за последние годы.

Наиболее привлекательными для молодежи остаются Астана и Алматы, куда за год переехали почти 188 тысяч молодых казахстанцев. В столице миграционное сальдо составило 32,7 тыс. человек, в Алматы — 24 тыс. Эти два мегаполиса вместе приняли почти половину всей мигрирующей молодёжи страны (48,9%).

В то же время 15 из 20 регионов показали отрицательное сальдо: больше уезжали, чем приезжали. Особенно активно отток молодёжи наблюдался из южных сельских регионов — Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей.

Кроме внутренней миграции, заметно растёт и внешний поток: в 2024 году в Казахстан из-за границы приехали 13,9 тыс. молодых людей — на 21,2% больше, чем в 2023 году. На фоне этого лишь 3,3 тыс. человек покинули страну. Таким образом, внешнее миграционное сальдо осталось устойчиво положительным с 2022 года, когда началась новая волна иммиграции из стран СНГ, прежде всего из России, после начала войны в Украине и объявленной там мобилизации.

По данным БНС, 83,1% иностранных мигрантов в возрасте 14–34 лет — выходцы из стран СНГ. Приток продолжается и в 2025 году, а признаков его замедления пока не наблюдается.

Что касается внутренней миграции, за год по стране переехали 518,3 тыс. молодых казахстанцев, из них более 357 тыс. — горожане, а около 148 тыс. — сельчане. Молодёжь активно покидает сёла ради жизни в городах, особенно в рамках Алматинской агломерации.

В результате в стране продолжается урбанизационный скачок. Если в 2019 году доля горожан составляла 58,3%, то к августу 2025 года она достигла 63%. При этом в отдельных регионах этот показатель существенно выше: Карагандинская область — 82%, Улытау — 79,4%, Актюбинская — 75,6%.

На противоположном полюсе — Туркестанская и Алматинская области, где до 75–80% населения по-прежнему живут в сельской местности. Тем не менее даже в этих регионах наблюдается нарастающий поток молодёжи, стремящейся к жизни в городе.