Молодёжная сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на чемпионате мира-2026 в дивизионе IA яркой волевой победой над одним из фаворитов турнира — командой Австрии. Матч прошёл 13 декабря в Словении, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Начало встречи сложилось для казахстанцев крайне неудачно: уже к середине первого периода соперник забросил четыре безответные шайбы. Тем не менее команда Антона Васина сумела переломить ход игры ещё до первого перерыва — отличились Алишер Саркенов и Корней Корнеев, сократив разрыв в счёте.

Решающие события развернулись в третьем периоде. Сначала Семён Черкасов сделал счёт минимальным, затем Мстислав Шипилин восстановил равновесие. Победную шайбу за минуту до финальной сирены забросил Корней Корнеев, оформив дубль и завершив эффектный камбэк — 5:4.

Чемпионат мира-2026. Дивизион IA

Казахстан U20 — Австрия U20 — 5:4 (2:4, 0:0, 3:0)

Шайбы: Саркенов (18), Корнеев (20, 59), Черкасов (42), Шипилин (45).

По итогам турнира молодёжная сборная Казахстана одержала три победы при двух поражениях, набрала девять очков и заняла третье место в дивизионе IA.