Молодёжная сборная Казахстана по футболу вновь уступила Беларуси

Молодёжная сборная Казахстана до 21 года во второй раз подряд уступила сверстникам из Беларуси в товарищеском матче.

Как сообщает Sports.kz, игра состоялась на стадионе "Трактор" в Минске и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт открыли казахстанские футболисты: на 25-й минуте Рамазан Каримов точно реализовал пенальти. Однако во втором тайме белорусская команда смогла переломить ход встречи. На 64-й минуте Даниил Галята сравнял счёт, а на 70-й минуте Марк Мокин забил победный гол.

В стартовый состав сборной Казахстана входили: Калмурза, Каримов, Турганов, Аскаров, Мухаметханов, Туякбаев, Биркурманов, Агиманов, Абиш, Иванов, Рустемулы.

Напомним, первая встреча этих команд состоялась 5 июня в Барановичах и завершилась победой Беларуси со счётом 2:0.