В Шымкенте местная жительница получила тяжёлую травму позвоночника после визита к самопровозглашённому народному целителю. Вместо квалифицированной медицинской помощи женщине нанесли удары молотком по спине, что привело к перелому позвоночника и повреждению спинного мозга, передает BAQ.KZ.

Ранее пациентка обратилась в больницу с жалобами на боли в спине. Врачи диагностировали серьёзные патологии и настаивали на срочной операции. Однако женщина отказалась от госпитализации и решила обратиться к альтернативной медицине. В социальных сетях она нашла "целителя", чьи методы оказались не просто неэффективными, но и опасными для жизни.

"Пациентка поступила с тяжёлой травмой. По её словам, человек, представившийся целителем, уложил её на кровать и стал бить молотком по позвоночнику. После этого началось онемение ног", — рассказал главный врач городской больницы №2 Бахытжан Позилов журналистам Отырар.

"Мы диагностировали перелом и повреждение спинного мозга. Женщина прошла курс интенсивной терапии. К счастью, чувствительность в нижних конечностях удалось восстановить".

Медики подчёркивают: случай мог завершиться инвалидностью. Они призывают граждан не рисковать здоровьем, доверяя его людям без медицинского образования.

По словам Позилова, среди "целителей" встречаются практики, включающие опасные методы:

"Сегодня некоторые "целители" практикуют крайне опасные методы. Привязывают пациентов за ноги, бьют по пояснице, прыгают сверху, резко крутят шею. Всё это несёт серьёзную угрозу для позвоночника и спинного мозга. При любом недомогании нужно обращаться к врачу, пройти диагностику — рентген, МРТ. Нельзя каждую боль списывать на остеохондроз и “выбивать” её силой".

Свои опасения высказывают и представители народной медицины. Мариям Досбалаева, член Ассоциации целителей, подчёркивает:

"Я категорически против ударных методов. Мы работаем с растяжкой, массажем, мазями — и только при наличии сертификатов. Каждый должен заниматься своим делом. Лечить должен специалист".

По данным врачей, остеохондроз — одно из самых распространённых заболеваний среди людей старше 40 лет, однако всё чаще им страдает молодёжь, особенно офисные сотрудники, ведущие малоподвижный образ жизни.

В апреле мы писали о том, что актюбинцы массово брали кредиты по воле целительницы.