В городе Сарань Карагандинской области собрались акимы 20 моногородов Казахстана, представители центральных госорганов и эксперты. Участники совещания открыто признают: прежняя модель, основанная на градообразующих предприятиях, исчерпала себя. Моногорода нуждаются в перезагрузке, передаёт BAQ.KZ.

В ходе обсуждений поднимались вопросы устойчивого экономического роста, развития малого и среднего бизнеса, внедрения цифровых решений и перехода к формату "умных городов". Особое внимание было уделено формированию "дорожных карт" развития и привлечению инвестиций.

На примере Сарани, исключённой из списка моногородов в 2023 году, участники рассмотрели удачные практики трансформации. Благодаря созданию индустриальной зоны Saran город нарастил промышленный потенциал: с 2019 по 2024 год объёмы производства выросли в 5,6 раза, доля обрабатывающей отрасли достигла 92%, налоговые поступления утроились. На новых предприятиях создано более 2 тыс. рабочих мест, ещё 3,5 тыс. планируется.

В целом в Казахстане число моногородов сократилось с 27 до 20. Однако, как признали участники совещания, многие из оставшихся продолжают испытывать трудности: от миграционного оттока до износа инфраструктуры и зависимости от одного-двух крупных предприятий.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил продолжить системную работу по поддержке моногородов, а местные акиматы — активнее искать нестандартные решения. По итогам совещания участники посетили ключевые социальные и промышленные объекты Сарани.

В Карагандинской области на сегодня остаются четыре моногорода: Темиртау, Шахтинск, Абай и Балхаш. На их долю приходится почти половина промышленного производства региона, и от того, насколько успешно они пройдут "перезагрузку", во многом зависит экономическая стабильность всей области.