Моноопера «Человеческий голос» впервые прозвучала на казахском языке
Перевод осуществил народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На сцене Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоялась премьера монооперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос», впервые представленной на казахском языке, передает BAQ.KZ.
Произведение создано на основе пьесы Жан Кокто. Ранее оно исполнялось на английском, итальянском, русском, испанском, японском, корейском, украинском языках, а также на языке жестов. Казахский язык дополнил этот перечень.
В 2023 году пьеса была поставлена под названием «Дауыс» в Казахском национальном драматическом театре имени М. Ауэзова. Перевод осуществил народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов, режиссером постановки выступил Барзу Абдуразаков.
Новая интерпретация представлена в жанре монооперы в сопровождении симфонического оркестра.
Партию главной и единственной героини исполнила заслуженный деятель Казахстана Дария Жусип, ранее исполнявшая эту роль в драматической версии произведения. Подготовкой вокальной партии занималась педагог и певица Галина Карамолдаева.
Музыкальное сопровождение обеспечил Государственный академический симфонический оркестр РК имени Т. Абдрашева под руководством дирижера Каната Омарова. Режиссером постановки выступил Фархат Молдагали.
Самое читаемое
- Михаил Шайдоров передал в Олимпийский музей свой "победный" костюм
- Строительные компании Павлодара скрыли сотни миллионов тенге от налогов
- До 612 тысяч тенге на ребёнка: Минтруда озвучило суммы выплат в 2026 году
- Самолеты Boeing 787 Dreamliner прибудут в Казахстан для запуска авиасообщений с США
- Предприниматели Мангистау могут рассчитывать на финансирование до 200 млн тенге