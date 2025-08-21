Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) завершило анализ состояния конкуренции на рынках оптовой реализации и балансирующего рынка электроэнергии. Итоги оказались тревожными: рынок по-прежнему контролируют монополии, а реформы, на которые возлагались надежды, не сработали, передает BAQ.KZ.

В энергозоне "Север–Юг" свыше 45% рынка контролирует группа компаний АО "Самрук-Энерго". В западной зоне более 80% объёмов сосредоточено у трёх игроков — ТОО "МАЭК", АО "Атырауская ТЭЦ" и ТОО "Karabatan Utility Solutions".

С 1 июля 2023 года в стране заработал институт Единого закупщика электроэнергии. Его задачей было выравнивание тарифов, устранение посредников и привлечение инвестиций в новые генерирующие мощности. Однако на практике система оказалась малоэффективной.

По данным АЗРК, тендеры на строительство станций в Кокшетау и Экибастузе провалились — инвесторы не проявили интереса из-за отсутствия гарантий сбыта электроэнергии.

Средняя цена закупа у Единого закупщика в 2024 году достигла 18,5 тенге за кВтч, увеличившись за год с 15 до 20,51 тенге. При этом крупные промышленные группы вывели из его системы 27 млрд кВтч (24% выработки), обеспечивая себя дешёвой энергией по 9 тенге за кВтч. Разницу вынуждены оплачивать остальные потребители.

Ещё одной проблемой стал балансирующий рынок электроэнергии (БРЭ), запущенный в 2023 году. Через него компании выводят до 4 млрд кВтч в год практически по двусторонним договорам. Это сокращает объём централизованной системы и увеличивает потребность в дорогой импортной электроэнергии.

Чтобы исправить ситуацию, АЗРК рекомендовало Министерству энергетики внести изменения в законодательство: