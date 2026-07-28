«Венецию заказывали?»: жители Усть-Каменогорска отреагировали на потоп
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После сильного ливня, обрушившегося на Усть-Каменогорск, несколько улиц города оказались под водой. Движение транспорта на отдельных участках было затруднено, а в социальных сетях начали массово появляться видео затопленных дорог и дворов. Пока коммунальные службы откачивали воду, жители обсуждали последствия непогоды – многие не без чувства юмора.
По словам очевидцев, дождь за короткое время оказался настолько сильным, что ливневая система не справилась с объемом воды. На отдельных улицах образовались большие лужи, из-за которых движение автомобилей и пешеходов оказалось затруднено.
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В опубликованных в соцсетях роликах видно, как машины буквально плывут по проезжей части, а вода местами закрывает колеса автомобилей.
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Реакция жителей города
Вместо паники пользователи соцсетей начали активно шутить над ситуацией. Под публикациями быстро появились сотни комментариев.
Самым популярным стал комментарий: «Кто не смог съездить на море – море пришло к вам». Некоторые признались, что давно ждали осадков: «Наконец-то!», «Хоть кто-то так искренне радуется дождю».
Не обошлось и без сравнений с Италией: «Венецию заказывали? Я постаралась».
Несмотря на ироничный тон, многие пользователи отмечали, что подобная ситуация повторяется после каждого сильного дождя и рассчитывают, что городская инфраструктура будет лучше справляться с такими нагрузками.
Что сообщили в акимате
После ливня коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы.
В акимате сообщили, что причиной подтоплений стали обильные осадки, выпавшие за короткий промежуток времени, из-за чего на ряде улиц скопилась вода и было временно затруднено движение транспорта и пешеходов.
Специалисты приступили к откачке воды и очистке улиц сразу после ухудшения погодных условий. Для ликвидации последствий были задействованы 8 мотопомп, 5 единиц специализированной техники, 13 специалистов.
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Власти заверили, что ситуация находится на постоянном контроле, а коммунальные предприятия продолжают работы до полного устранения последствий непогоды.
Жителей города также попросили соблюдать меры предосторожности и быть внимательными на дорогах во время неблагоприятных погодных условий.
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