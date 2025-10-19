Событие отметили не только морскими историями, но и живой музыкой. На сцену вышли сами мореходы, участники клуба, которые решили завершить сезон душевным концертом для друзей и гостей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инициаторами музыкального вечера стали Владимир Степанов и Александр Аверкиев. Вместе с ними на сцену вышли участники ансамбля — Константин Чулаков, Сауле Джунбасова и Виктория Арбузова.

В течение почти двух часов мореходы-музыканты исполняли любимые песни, создавая атмосферу романтики и морского братства. В репертуаре прозвучали хиты "Конь" группы Любэ, "Песенка о капитане" из фильма "Дети капитана Гранта", "Катюша", композиции Владимира Высоцкого, а также народные и лирические произведения.

"Мы исполняли то, что откликается у зрителей. Хотелось подарить людям радость и немного тепла в осенний вечер", — рассказал Владимир Степанов.

Концерт собрал несколько десятков зрителей — горожан, друзей и членов клуба. Гости подпевали исполнителям, аплодировали и делились воспоминаниями о прошедших морских приключениях, прощаясь с навигационным сезоном до следующего лета.