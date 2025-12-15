В период с 16 по 18 декабря на погоду в Казахстане продолжит влиять обширный циклон, который сохранит неустойчивые и неблагоприятные метеоусловия на большей части территории страны, передает BAQ.KZ.

Синоптики предупреждают о снегопадах, метелях и сильном ветре, а в южных и юго-восточных регионах — о смешанных осадках и гололеде.

В ряде областей ожидаются осадки в виде снега, сопровождающиеся метелью. На юге и юго-востоке страны прогнозируются дождь и снег, образование гололеда, а в горных районах усиление метелей. По всей республике сохранится порывистый ветер со скоростью 15–20 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 23–28 метров в секунду. В ночные и утренние часы на юге и юго-востоке возможен туман, что может осложнить дорожную обстановку.

Температурный фон также претерпит изменения. В западных регионах ночью температура будет колебаться от 10–18 до 3–13 градусов мороза, днем ожидается диапазон от 0–15 градусов мороза до 3 градусов мороза и 5 градусов тепла. В северных, центральных и восточных регионах прогнозируется дальнейшее понижение температуры: ночью от 7–15 до 12–28 градусов мороза, днем от 5–15 до 8–18 градусов мороза.

На юге и юго-востоке страны также ожидается похолодание. Ночные температуры снизятся с 3–11 до 5–20 градусов мороза, а днем столбики термометров опустятся от 5 градусов мороза и 2 градусов тепла до 1–13 градусов мороза.

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и быть особенно внимательными на дорогах из-за метелей, сильного ветра и гололеда.