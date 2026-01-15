На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидается сильный мороз 42 градуса.

На севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на юго-западе, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на севере области ожидается сильный мороз 40 градусов.

В Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, на западе, юге, в горных районах области сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. Понижение температуры воздуха ночью и днем до 2-7, на севере, в горных районах области 10 мороза, 17 января ночью до 8-13, на севере, в горных районах области 16-21 мороза, днем до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза.

В Алматинской области ожидается снег, днем на юге, в горных районах области сильный снег. 17 января снег, на юге, в горных районах области сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Ожидается понижение температуры ночью до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза, днем до 2-7, на севере, в горных районах области 10-15 мороза.

В области Жетысу ожидаются ночью на севере, востоке, в горных районах области снег, низовая метель, днем снег, низовая метель, на юге, в горных районах области сильный снег. Ожидается понижение температура воздуха ночью до 10-15, на севере, в горных районах области 19-24 мороза, днем до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза.