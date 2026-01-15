Морозы до 42 градусов: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. В Шымкенте ожидаются осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидается сильный мороз 42 градуса.
На севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на юго-западе, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на севере области ожидается сильный мороз 40 градусов.
В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с.
На западе, юге Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с
В Алматинской области ожидается снег, днем на юге, в горных районах области сильный снег. 17 января снег, на юге, в горных районах области сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Ожидается понижение температуры ночью до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза, днем до 2-7, на севере, в горных районах области 10-15 мороза.
В области Жетысу ожидаются ночью на севере, востоке, в горных районах области снег, низовая метель, днем снег, низовая метель, на юге, в горных районах области сильный снег. Ожидается понижение температура воздуха ночью до 10-15, на севере, в горных районах области 19-24 мороза, днем до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза.
