Морозы до 42 градусов: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Фото: BAQ.KZ – архив
Штормовое предупреждение на 16 января объявили в ряде регионов Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
 
На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, юге области – туман. В Актау ожидается гололед.

На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. В Шымкенте ожидаются осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются снег, метель, гололед. На юге, в центре области – туман. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.
 
На западе, юге области Улытау ожидаются снег, метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный, восточный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. 
 
На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20, на юге области временами 23-28 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 35-38 градусов. 
 
На юге, западе Актюбинской области ожидается снег. На севере, востоке, в центре области – низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. 
 
В Атырауской области ожидаются снег, гололед. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидается сильный мороз 42 градуса. 

На севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на юго-западе, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на севере области ожидается сильный мороз 40 градусов.

В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с

В Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, на западе, юге, в горных районах области сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. Понижение температуры воздуха ночью и днем до 2-7, на севере, в горных районах области 10 мороза, 17 января ночью до 8-13, на севере, в горных районах области 16-21 мороза, днем до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза.

В Алматинской области ожидается снег, днем на юге, в горных районах области сильный снег. 17 января снег, на юге, в горных районах области сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Ожидается понижение температуры ночью до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза, днем до 2-7, на севере, в горных районах области 10-15 мороза. 

В области Жетысу ожидаются ночью на севере, востоке, в горных районах области снег, низовая метель, днем снег, низовая метель, на юге, в горных районах области сильный снег. Ожидается понижение температура воздуха  ночью до 10-15, на севере, в горных районах области 19-24 мороза, днем до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза.

 

 

