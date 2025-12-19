В ближайшие трое суток в Казахстане ожидаются резкие изменения и колебания погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны пройдут снег и метель.

Сильный снег прогнозируется на северо-западе, севере, востоке и в центральных регионах республики. В западных и южных областях ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в горных районах юга и юго-востока Казахстана также пройдут интенсивные снегопады.

По всей стране возможны туман и гололёд, а также усиление ветра, что может осложнить ситуацию на дорогах и в населённых пунктах.

Температурный фон будет нестабильным. На северо-западе, севере, востоке и в центре Казахстана температура воздуха будет резко колебаться от 0–5 до 18–30 градусов мороза. В Костанайской и Северо-Казахстанской областях прогнозируются наиболее сильные морозы — до 33–35 градусов. На остальной территории республики существенных изменений температурного режима в ближайшие дни не ожидается.