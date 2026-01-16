Морозы на севере и снегопады на юге ожидаются в Казахстане на выходных
Обширный антициклон с центром над Сибирью в выходные дни продолжит удерживать морозную погоду в северных и восточных регионах Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.
В то же время на западе и юге страны погодные условия будут формироваться под влиянием южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. В этих регионах прогнозируются неблагоприятные метеоявления: осадки преимущественно в виде снега, низовые метели, гололёд и усиление ветра до штормовых значений.
17–18 января в отдельных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидаются сильные осадки.
С началом новой недели на север, северо-запад и в центральные регионы республики сместится очередной северо-западный циклон. Он принесёт снег с метелями, а также постепенное повышение температуры воздуха.
По всей территории Казахстана ожидаются туманы.
