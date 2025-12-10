В ближайшие сутки погодная ситуация в Казахстане начнёт меняться, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Влияние северного антициклона постепенно ослабеет, и на территорию республики станет смещаться Атлантический циклон, который принесёт более неустойчивый характер погоды.

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, а также образование гололёда. В северных, центральных и восточных регионах ожидаются снегопады и метели, которые могут осложнить ситуацию на дорогах. По всей стране усилится ветер, а в ночные и утренние часы сохранится туман, ухудшающий видимость.

Изменения коснутся и температурного фона. В северных, центральных и восточных областях в ночное время температура воздуха повысится до минус 5–15 градусов, днём ожидается от 0 до минус 5 градусов. В западных, южных и юго-восточных районах ночью прогнозируется от 0 до минус 5 градусов, а днём воздух прогреется до 0–8 градусов тепла.

Специалисты рекомендуют жителям учитывать ухудшение погодных условий, быть внимательными на дорогах и заранее планировать поездки с учётом возможных осадков и сильного ветра.