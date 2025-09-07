  • 7 Сентября, 19:11

Мощное землетрясение произошло на западе Турции

Фото: Pixabay.com

В западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 58 км к юго-востоку от провинции Балыкесир, где проживает около 238 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

