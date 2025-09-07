Мощное землетрясение произошло на западе Турции
Сегодня, 18:36
95Фото: Pixabay.com
В западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 58 км к юго-востоку от провинции Балыкесир, где проживает около 238 тысяч человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.
На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
