В Астане состоялась встреча министра культуры и информации Аиды Балаевой с директором по государственной политике в Meta Саримом Али Азизом. Главной темой разговора стало усиление сотрудничества в сфере информационной безопасности и противодействия противоправному контенту в интернете, передаёт BAQ.KZ.

Министр выразила признательность за уже проделанную работу, особенно в части модерации контента в социальных сетях и мессенджерах. Вместе с тем она подчеркнула необходимость активизировать усилия по борьбе с фейками, деструктивной информацией и особенно с мошеннической рекламой, количество которой стремительно растет.

По данным Министерства культуры и информации, с начала 2025 года выявлено 7 689 фактов нарушений законодательства на платформах Meta — 3 027 в Facebook и 4 662 в Instagram. Компания отреагировала на обращения казахстанской стороны: удалено 90% противоправного контента с Facebook и 51% — с Instagram.

Однако, как отметила Аида Балаева, растущая волна мошеннической тизерной рекламы вызывает серьезную обеспокоенность. Часто такие публикации не имеют явного источника, что затрудняет их оперативное выявление и удаление. Кроме того, мессенджер WhatsApp всё чаще используется для распространения фейковой информации и обмана пользователей.

Министр призвала Meta разработать технические решения для повышения прозрачности и эффективности модерации, а также предложила создать специальную рабочую группу. Стороны договорились о запуске совместной инициативы, направленной на повышение безопасности в цифровом пространстве Казахстана.

В завершение Министерство культуры и информации РК обратилось к гражданам с призывом быть особенно внимательными в интернете: не раскрывать личные данные, проверять достоверность информации, использовать надежные пароли и сообщать о подозрительной активности.