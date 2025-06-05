В области Жетысу завершено расследование масштабного дела о мошенничестве с использованием фальшивого call-центра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Жертвами преступной схемы стали десятки казахстанцев, а один из ключевых участников — всего 19-летний житель города Абай Карагандинской области.

По версии следствия, злоумышленники организовали полноценный "офис", арендовав помещение и оборудовав его техникой, SIM-картами и средствами связи. Представляясь сотрудниками банков, операторов связи и госорганов, они звонили людям и убеждали установить вредоносные приложения. Получив удалённый доступ к смартфонам, аферисты оформляли онлайн-кредиты на имена жертв и выводили деньги на подконтрольные счета.

Один из участников схемы, по данным следствия, отвечал за обналичивание средств. Через Telegram он и его сообщники получали доступ к аккаунтам так называемых дропперов - людей, на чьи счета поступали похищенные деньги. В одном из эпизодов только за одну операцию в 2023 году им удалось оформить кредит более чем на 20 миллионов тенге.

Следствие установило, что с марта 2023 по июнь 2024 года подозреваемый действовал в составе организованной преступной группы. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием информационных технологий.

Материалы дела уже переданы в суд. Общий ущерб от действий преступников, по предварительным данным, составляет 67 миллионов тенге.